Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 июня 2019, 14:12 — REGNUM
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике качество полей на Кубке Америки. Об этом сообщает Goal.com.
По словам Месси, газон на турнире такого качества, что невозможно контролировать мяч и трудно его сохранить.
«Если честно, то это позорные поля. Мяч больше похож на кролика, который скачет по всему полю», — сказал Месси.
Напомним, сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Кубка Америки, в котором сыграет с Бразилией.
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