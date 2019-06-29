Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 14:12 — REGNUM

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике качество полей на Кубке Америки. Об этом сообщает Goal.com.

По словам Месси, газон на турнире такого качества, что невозможно контролировать мяч и трудно его сохранить.

«Если честно, то это позорные поля. Мяч больше похож на кролика, который скачет по всему полю», — сказал Месси.

Напомним, сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Кубка Америки, в котором сыграет с Бразилией.

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