Салоники, Греция, , 14:06 — REGNUM

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Карррера может возглавить греческий ПАОК. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что руководство ПАОКа рассматривает возможность назначения Карреры вместо нынешнего наставника команды Рэзвана Луческу.

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок России.

Добавим, что в сезоне 2018/19 ПАОК стал чемпионом Греции и завоевал Кубок страны.

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