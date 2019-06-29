Анталья, Турция, , 13:42 — REGNUM

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале турнира в Анталье. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

В финале турнира Сонего сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Ранее Кецманович и Сонего не встречались между собой в матчах основной сетки турниров категории АТР.

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