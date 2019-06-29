Париж, , 13:45 — REGNUM

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересовался защитником туринской команды «Ювентус» Леонардо Бонуччи, сообщает 29 июня La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает издание, представители «ПСЖ» уже вышла на агента футболиста, для обсуждения возможности его приобретения.

Также отмечается, что место 32-летнего Бонуччи в «Ювентусе» может оказаться под угрозой, если туринский клуб приобретет защитника голландского «Аякса» Матейса де Лигта. А также новому тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри больше нравится другой защитник клуба — Даниэль Ругани, с которым он ранее работал в команде «Эмполи».

Отметим, Леонардо Бонуччи пришел в «Ювентус» в 2010 году, также в 2017 году уходил на один сезон в «Милан». В прошедшем сезоне сыграл за клуб в 29 матчах итальянской серии А и отметился в них 3 голами.