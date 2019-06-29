Лестер, Великобритания, , 13:34 — REGNUM

Футбольный клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» заключил соглашение с защитником Джеймсом Джастином, выступавшем в клубе третьего английского футбольного дивизиона — «Лоутон», сообщает 29 июня пресс-служба «Лестера».

Также сообщается, что контракт между 21-летним игроком и клубом рассчитан на пять лет и что это первый контракт, подписанный при новом главном наставнике «Лестера» — Брендане Роджерсе.

Отметим, в прошедшем сезоне Джеймс Джастин сыграл за «Лоутон» в 43 матчах третьего дивизиона и отметился в них 3 голами и 87 результативными передачами. По итогам сезона команда смогла выйти во второй дивизион английского футбола.