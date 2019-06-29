Милуоки, США, , 13:33 — REGNUM

Баскетбольный клуб НБА «Милуоки Бакс» отчислит своего защитника Джорджа Хилла из состава команды, сообщает 29 июня инсайдер The Athletic Шамс Чарания в своем Twitter.

По данным источника, баскетболист станет интересен на рынке свободных агентов многим клубам НБА.

Также в подписании с ним контракта заинтересован и сам клуб «Милуоки», который этим отчислением освобождает место в своей платежной ведомости.

Напомним, в прошедшем сезоне Джордж Хилл в среднем набирал по 7,6 очка, делал по 2,5 подбора и отдавал по 2,3 передачи за игру в регулярном чемпионате, проводя в среднем по 21,7 минуты на площадке. В плей-офф он забивал в среднем по 11,5 очка, делал по 3,4 подбора и отдавал по 2,8 передачи за игру, проводя на площадке по 26,3 минуты в среднем за матч.