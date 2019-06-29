Казань, , 13:03 — REGNUM

Бывший полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Алексей Сутормин завершит свой переход в казанскую команду «Рубин» в ближайшее время, сообщает 29 июня Сhampionat.com.

По данным источника, соглашение между казанским клубом и 25-летним защитником рассчитано на четыре года.

Отметим, в минувшем сезоне Алексей Сутормин сыграл за «Оренбург» в 31 матче во всех турнирах и отметился в них 9 голами (3 — с пенальти) и одной результативной передачей, а также набрал 10 желтых карточек.