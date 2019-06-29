Окленд, США, , 12:58 — REGNUM

Нападающий баскетбольного клуба «Голжен Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА, после своего выхода в статус свободного агента, сообщает 29 июня, ESPN.

По данным источника, 30-летний игрок ждет предложений от «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и своего нынешнего клуба — «Голден Стэйт», и примет решение о сотрудничестве с одним из них в течение следующей недели.

Также известно, что «Уорриорз» намерены предложить баскетболисту максимальный контракт сроком на пять лет, на общую сумму 221 млн долларов (примерно 44,2 млн долларов за сезон). Другие команды могут предложить ему соглашение сроком на четыре года с общей зарплатой 164 млн долларов (около 41 млн долларов в год).

Напомним, ранее игрок отказался от автоматического продления контракта с «Уорриорз» на следующий сезон с годовой зарплатой 31,5 млн долларов. Также баскетболист, вероятнее всего, пропустит весь следующий игровой сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного им в финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Торонто».