Турин, Италия, , 12:26 — REGNUM

Туринский футбольный клуб «Ювентус» собирается подписать контракт с бывшим защитником команды «Пари Сен-Жермен» Фабианом Рабьо, сообщает 29 июня журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в своем Instagram.

Футбольный клуб «Ювентус» (сс) RonnyK

По данным источника, контракт между туринским клубом и 24-летним игроком будет заключен на четырёхлетний срок, сразу по окончании действия текущего контракта Рабьо с «ПСЖ».

Напомним, контракт Рабьо с «ПСЖ» рассчитан до июля текущего года и ранее игрок был отстранен от работы с основным составом парижской команды за отказ подписать новый контракт с её руководством.

Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл за «ПСЖ» в 20 матчах и отметился в них 2 голами.