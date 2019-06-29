Лос-Анджелес, США, , 12:19 — REGNUM

Ганский боксер Ричард Комми, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской федерации (IBF) в легком весе, провел успешную защиту своего титула, нокаутировав бывшего чемпиона в легком по версии Всемирной боксерской организации (WBO) мексиканца Рэя Бельтрана. Бой проходил на арене «Pechanga Resort & Casino» в городе Темекула (штат Калифорния, США).

Соперники уже в первом раунде обменялись жесткими ударами — Бельтран два раза побывал в нокдауне и один раз встречным отправил туда своего оппонента. К третьему мексиканцу удалось выровнять счет в бою, однако уже в пятом он снова попал в нокдаун. В шестом раунде Бельтран получил сильное рассечение и после нокдауна в восьмом, судья отдал победу Комми техническим нокаутом.

Отметим, это первая удачная защита 32-летним Комми своего титула чемпиона IBF в легком весе. Теперь на его счету 29 побед (26 нокаутом) при двух проигрышах. В активе 37-летнего Рэя Бельтрана теперь 36 побед (22 нокаутом) 9 поражений и одна ничья.