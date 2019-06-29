Арнем, Нидерланды, , 11:43 — REGNUM

Голландский футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, объявил о переходе защитника Томаша Гаека из «Виктории Пльзень». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на три года.

В сезоне 2018/19 Гаек играл на правах аренды в чешском клубе «Болеслав». Он сыграл в 13 матчах чемпионата Чехии и отметился одной результативной передачей.

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