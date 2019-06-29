Сан-Хосе, США, , 11:52 — REGNUM

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски вероятнее всего покинет свой клуб, сообщает 29 июня журналист Кевин Курц в своем Twitter.

По данным источника, после его разговора с агентом 34-летнего хоккеиста Дэном Грантом, у него осталось ощущение, что игрок покинет «Шаркс» на правах свободного агента.

«Похоже, это конец эры Павелски в «Сан-Хосе», — написал Кевин Курц.

Отметим, в прошедшем сезоне игрок выступил за «Сан-Хосе» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 64 (38 шайб +26 результативных передач) очков. В 13 играх плей-офф хоккеист набрал 9 (4 шайбы + 5 голевых передач) очков.