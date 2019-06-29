Ассен, , 11:59 — REGNUM

Пилот заводской команды Honda, трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренцо получил серьезную травму и пропустит как минимум два ближайших этапа, пишет газета Heute.

Испанец упал со своего мотоцикла в ходе пятничной тренировки 28 июня в рамках Гран-При Нидерландов. Он пожаловался на сильную боль в спине. Обследование выявило перелом шестого позвонка без повреждения спинного мозга. Ближайший месяц спортсмен проведет в корсете.

Команда не будет заменять Лоренцо другим пилотом. В гонке 30 июня на трассе в Ассене честь заводской команды Honda будет защищать только лидер чемпионата Марк Маркес.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за многочисленных переломов, полученных в ходе тренировки, грядущую веломногодневку «Тур де Франс» пропустит ее четырехкратный победитель Крис Фрум.