Манчестер, Великобритания, , 10:58 — REGNUM

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство клуба купить хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что Сульшер рассчитывает заменить Ракитичем французского хавбека Поля Погба, который, вероятно, покинет клуб в летнее межсезонье.

При этом «Манчестер Юнайтед» предложил за Ракитича €35 млн. В «Барселоне» же рассчитывают продать хавбека за €50 млн.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо