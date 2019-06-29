Питтсбург, США, , 11:09 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» попробует обменять своего нападающего Фила Кессела до того как откроется рынок свободных агентов, сообщает 29 июня The Athletic.

По данным источника, сам 31-летний форвард может наложить вето на обмен в 22 клуба. Также в пять команд отдавать хоккеиста не хотело бы руководство клуба и ещё три не имеют финансовой возможности оплачивать его зарплату.

Также сообщается, что у Кессела возникли разногласия с главным наставником «Питтсбурга» Майком Салливаном, так как нападающий хочет играть не в третьем звене, а в тройке Евгения Малкина.

Напомним, ранее Кессел не дал себя обменять из «Питтсбурга», воспользовавшись пунктом в своем контракте.

Отметим, в минувшем сезоне игрок, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли, провел 82 игры и набрал в них 82 (37 шайб + 55 результативных передач) очков.