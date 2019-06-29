Богота, , 10:20 — REGNUM

Финальный матч Кубка Америки по футболу 2020 года состоится в Колумбии. Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает Reuters.

«У Колумбии появился ещё один повод для радости. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил, что финал Кубка Америки-2020 пройдёт в Колумбии», — сказал Дуке.

В марте 2019 года Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила, что в 2020 году Кубок Америки впервые примут две страны — Аргентина и Колумбия. Турнир состоится с 12 июня по 12 июля.