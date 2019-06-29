Валенсия, Испания, , 10:19 — REGNUM

Российский полузащитник Денис Черышев, правами на которого обладает испанский футбольный клуб «Вильярреал», сообщил, что его переход в команду «Валенсия» почти что завершен. Его слова на эту тему приводит 29 июня El Mundo Deportivo.

«Мой трансфер практически согласован», — заявил 28-летний футболист.

Также игрок отметил, что он считает, что такой переход — это вызов для него и большой шаг в карьер, так как он в составе «Валенсии» возвращается в Лигу чемпионов.

Кроме этого, российский футболист подчеркнул, что главный тренер «Валенсии» Марселино сделал на него ставку и рассказал, что его травма почти не доставляет ему дискомфорта и, что в настоящее время он начинает второй этап восстановления, чтобы к началу сезона прийти в полную физическую кондицию.

«Намерен подготовиться к сезону на 100% и быть в состоянии помочь команде», — заключил Денис Черышев.

Отметим, в минувшем сезоне футболист играл в «Валенсии» на правах аренды у «Вильярреала». Он провел за клуб 41 матч, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами. В настоящее время восстанавливается после травмы колена.