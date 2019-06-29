Ницца, Франция, , 09:45 — REGNUM

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать главным тренером французской «Ниццы». Об этом сообщает France Football.

Арсен Венгер (cc) Ronnie Macdonald

По информации издания, «Ницца» ведёт переговоры с 69-летним специалистом. Руководство клуба готово предложить Венгеру контракт.

Напомним, с 1996 по 2018 год Венгер возглавлял «Арсенал». Под его руководством команда три раза стала чемпионом Англии, семь раз выиграла Кубок Англии, а также играла в финале Лиги чемпионов.

В настоящее время главным тренером «Ниццы» является бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, который выступал под началом Венгера с 1996 по 2005 год.

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