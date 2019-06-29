Ницца, Франция, 29 июня 2019, 09:45 — REGNUM

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать главным тренером французской «Ниццы». Об этом сообщает France Football.

Арсен Венгер
Арсен Венгер
(cc) Ronnie Macdonald

По информации издания, «Ницца» ведёт переговоры с 69-летним специалистом. Руководство клуба готово предложить Венгеру контракт.

Напомним, с 1996 по 2018 год Венгер возглавлял «Арсенал». Под его руководством команда три раза стала чемпионом Англии, семь раз выиграла Кубок Англии, а также играла в финале Лиги чемпионов.

В настоящее время главным тренером «Ниццы» является бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, который выступал под началом Венгера с 1996 по 2005 год.

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