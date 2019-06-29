Барселона, Испания, , 09:40 — REGNUM

Полузащитник сборной Румынии и клуба «Вииторул» Янис Хаджи может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Gsp.ro.

По информации издания, в «Барселоне» следят за румынским футболистом. Кроме того, представители каталонского клуба ведут переговоры о его переходе.

Отмечается, что «Барселона» готова заплатить за Хаджи €7−8 млн евро. Если переход состоится, то Хаджи, скорее всего, будет отдан его в аренду одну из испанских команд.

Напомним, Янис Хаджи является сыном знаменитого румынского футболиста Георге Хаджи, который играл за «Барселону» в середине 90-х.

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