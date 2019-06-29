Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:16 — REGNUM

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые спел перед матчем гимн своей страны. Об этом сообщает TV Pública Argentina.

Перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки против команды Венесуэлы Месси пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за сборную Аргентины.

https://twitter.com/TV_Publica/status/1144681432293367808

Ранее Месси заявлял, что никогда не пел гимн Аргентины перед матчами и не будет этого делать, потому что «это не обязательно делать, чтобы прочувствовать важность момента».