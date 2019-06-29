Ливерпуль, Великобритания, , 08:41 — REGNUM

Футбольный ливерпульский клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» намеревается приобрести защитника сборной Франции и лондонской команды «Челси» Курта Зума, сообщает 29 июня ВВС.

По данным источника, руководство «Челси» готов продать своего 24-летнего французского защитника не менее чем 33,5 млн евро. Его текущий контракт рассчитан до 2023 года.

При этом лондонский клуб не хотел бы расставаться с футболистом из-за травмы своего немецкого защитника Антонио Рюдигера, ухода из команды защитника Гари Кэхилла и возможного запрета УЕФА на регистрацию игроков.

Напомним, в минувшем сезоне Курт Зум сыграл в 36 матчах за «Челси» и смог в них отметиться 2 голами и 2 результативными передачами.