Сочи, Краснодарский край, , 08:33 — REGNUM

Вратарь футбольного клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Евгений Фролов перешел в команду «Сочи», сообщает 29 июня пресс-служба сочинского клуба.

Также сообщается, что соглашение между командой «Сочи» и 31-летнего футболиста рассчитано на два года.

Отметим, в минувшем сезоне Евгений Фролов сыграл в РПЛ 22 матча и в шести из них сохранил ворота «Оренбурга» в неприкосновенности. Также игрок выступал за такие команды как московское «Динамо», «Торпедо» и «Кубань».

Напомним, по итогам минувшего сезона клуб «Сочи» финишировал вторым в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 69 очками, что позволило ему выйти в РПЛ в следующем сезоне.