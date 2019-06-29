Торонто, Канада, , 08:13 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые соглашения с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Капанен подписал с клубом трёхлетний контракт с зарплатой $3,2 млн в год. Юнссон заключил договор на четыре года, по условиям которого будет зарабатывать $3,4 млн в год.

В сезоне 2018/19 Капанен сыграл в 85 матчах, в которых набрал 46 (21+25) очков. Юнссон сыграл в 80 матчах, в его активе 47 (21+26) баллов.

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