Торонто, Канада, 29 июня 2019, 08:13 — REGNUM
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые соглашения с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Капанен подписал с клубом трёхлетний контракт с зарплатой $3,2 млн в год. Юнссон заключил договор на четыре года, по условиям которого будет зарабатывать $3,4 млн в год.
В сезоне 2018/19 Капанен сыграл в 85 матчах, в которых набрал 46 (21+25) очков. Юнссон сыграл в 80 матчах, в его активе 47 (21+26) баллов.
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