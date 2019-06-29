Дортмунд, Германия, , 07:52 — REGNUM

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс перешёл в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщается на странице клуба в Instagram.

Стороны не разглашают финансовые условия сделки. Ранее сообщалось, сумма трансфера составит €20 млн.

Напомним, Хуммельс защищал цвета «Боруссии» с 2008 по 2016 год. Последние три сезона он играл в «Баварии», с которой стал трёхкратным чемпионом Германии и выиграл один Кубок и три Суперкубка страны.

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