Окленд, США, , 07:53 — REGNUM

Баскетбольный клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» собирается предложить своему защитнику Клэю Томпсону максимальный контракт, сообщает 29 июня обозреватель Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

По данным источника, клуб не станет медлить в этом вопросе и предложит игроку соответствующее соглашение уже 6 июля. Согласно его условиям, 29-летний баскетболист останется в команде на следующие 5 лет и заработает за это время 190 млн долларов.

https://twitter.com/wojespn/status/1144681974642216960

Напомним, Томпсон провел всю свою профессиональную игровую карьеру в «Уорриорз» и за это время трижды с командой становился чемпионом НБА.

Отметим, в прошедшем чемпионате баскетболист сыграл в 78 матчах за клуб и в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора и отдавал 2,4 передачи за матч. В финале плей-офф с командой «Торонто Рэпторз» игрок получил разрыв крестообразных связок колена, из-за чего может пропустить весь следующий сезон.