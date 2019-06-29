Буффало, США, , 07:30 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» обменял в команду «Баффало Сэйбрз» своего канадского защитника Колина Миллера, сообщает 29 июня официальный сайт НХЛ.

Взамен «Вегас» приобрел выбор во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и выбор в пятом раунде НХЛ 2022 года.

Отметим, в прошедшем сезоне 26-летний Колин Миллер сыграл за «Вегас» в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ и смог набрать в них 29 (3 шайбы + 26 результативных передач) очков при 44 минутах штрафа. В шести играх плей-офф набрал 3 (1 шайба + 2 голевые передачи) очка. Всего за 4 сезона в НХЛ на счету игрока 99 (22 шайбы + 77 результативных передач) очков в 250 матчах.