Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:14 — REGNUM

Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Аргентинские болельщики Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе сборной Аргентины голы забили нападающий Лаутаро Мартинес на 10-й минуте матча и полузащитник Джованни Ло Чельсо на 74-й минуте.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет со сборной Бразилии.

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