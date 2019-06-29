Каир, , 07:17 — REGNUM

Футбольная сборная ЮАР нанесла поражение команде Намибии в матче второго тура на групповом этапе турнира Кубка африканских наций.

Сборная ЮАР по футболу (сс) warrenski

Встреча состоялась на поле каирского стадиона «Аль-Салам» и закончилась в пользу ЮАР с минимальным перевесом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет хавбек южноафриканской сборной Бонгани Зунгу, который поразил ворота соперника на 68-й минуте матча.

Отметим, по итогам игры сборная ЮАР набрала 3 очка и находится на втором месте в группе D, сборная Намибии — на последнем, четвертом, не имея в запасе очков. В следующем туре сборная Южной Африки сыграет с командой Марокко, а Намибия встретится с Кот-д'Ивуаром.