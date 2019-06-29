Сан-Паулу, Бразилия, , 07:06 — REGNUM

Сборная Чили по футболу переиграла в серии послематчевых пенальти команду Колумбии в четвертьфинальном матче Кубка Америки, проходящем в Бразилии.

Футбол (cc) Comfreak

Игра состоялась на поле стадиона «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» в Сан-Паулу и закончилась в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5 в пользу Чили.

В основное время игра сборная Чили дважды поразила ворота колумбийцев и также дважды эти голы были отменены арбитром после просмотра видеоповторов. В первом тайме был отменен гол чилийского форварда клуба «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, ввиду того, что футболист попал в офсайд. Во втором тайме не был засчитан гол хавбека «Барселоны» Артуро Видаля, так как он добил его в ворота после попадания мячом в руку защитника сборной Колумбии Гильермо Марипана.

В серии послематчевых пенальти чилийцы оказались точнее, победный удар на счету Алексиса Санчеса.

Отметим, по итогам встречи сборная Чили, наряду со сборными Бразилии и Аргентины, вышла в полуфинал Кубка Америки. Соперником чилийцев в матче за право выхода в финал станет победитель противостояния между командами Перу и Уругвая.