Лондон, , 15:59 — REGNUM

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Евгения Родина не примут участия в Уимблдоне. Об этом сообщается на сайте турнира.

Звонарёва и Родина снялись с турнира. Кроме того, не сыграет на турнире «Большого шлема» и словацкая теннисистка Доминика Цибулкова.

Отмечается, что выбывших спортсменок заменят «лаки-лузеры» — американки Кристина Макхэйл, Лорен Дэвис и чешка Мари Бузкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Уимблдона.

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