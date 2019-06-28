Уфа, , 15:29 — REGNUM

Итальянская «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару. Об этом 28 июня сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что сумма трансфера 23-летнего игрока составила €4 млн.

Неделчару является воспитанником бухарестского «Динамо», в составе которого он играл с 2014 по 2018 год. После этого он перешёл в «Уфу» за €600 тыс.

В сезоне 2018/19 Неделчару сыграл в 28 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в 2016 году «Уфа» продала защитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

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