Милан, Италия, , 15:21 — REGNUM

«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что «Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей. Нарушения имели место с 2015 по 2018 год.

По итогам сезона 2018/19 «Милан» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии и должен был сыграть в Лиге Европы. Однако следующий еврокубковый сезон команда пропустит, а её место займёт «Рома».

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