Лондон, , 14:40 — REGNUM

Жеребьёвка Уимблдона в мужском одиночном разряде состоялась в Лондоне. Об этом 28 июня сообщается на сайте турнира.

Действующий чемпион турнира и первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером. Посеянный под вторым номером Роджер Федерер встретится с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР. Третий номер посева испанец Рафаэль Надаль выйдет на корт с японцем Юити Сугитой.

Среди российских теннисистов Карен Хачанов будет играть с представителем Южной Кореи Квон Сон У. Даниил Медведев сразится с с итальянцем Паоло Лоренци. Андрей Рублёв сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином.

Напомним, третий в году турнир «Большого шлема» состоится с 1 по 14 июля.

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