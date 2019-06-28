Лондон, 28 июня 2019, 14:28 — REGNUM
Жеребьёвка Уимблдона в женском одиночном разряде прошла в Лондоне. Об этом 28 июня сообщается на сайте турнира.
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, сыграет в первом круге с китайской теннисисткой Чжэн Сайсай. Вторая ракетка, японка Наоми Осака, встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Среди российских теннисисток Мария Шарапова сыграет с француженкой Полин Пармантье, Дарья Касаткина встретится с австралийкой Айлой Томлянович, Светлана Кузнецова выйдет на корт с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, Анастасия Павлюченкова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Кроме того, Варвара Флинк сыграет с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт, Виталия Дьяченко померится силами с француженкой Кристиной Младенович, а Анна Калинская — с Магдой Линетт из Польши.
Напомним, третий в году турнир «Большого шлема» пройдёт с 1 по 14 июля.
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