Лондон, 28 июня 2019, 14:16 — REGNUM
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер без борьбы прошла в финал турнира в Истбурне (Великобритания). Её соперница по полуфиналу, представительница Туниса Онс Жабер приняла решение сняться с турнира.
В финале Кербер встретится с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Плишковой и представительницей Голландии Кики Бертенс.
Напомним, турнир в Истбурне проходит перед стартом Уимблдона, который состоится с 1 по 14 июля.
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