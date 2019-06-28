Лондон, , 14:16 — REGNUM

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер без борьбы прошла в финал турнира в Истбурне (Великобритания). Её соперница по полуфиналу, представительница Туниса Онс Жабер приняла решение сняться с турнира.

В финале Кербер встретится с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Плишковой и представительницей Голландии Кики Бертенс.

Напомним, турнир в Истбурне проходит перед стартом Уимблдона, который состоится с 1 по 14 июля.

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