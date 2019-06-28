Милан, Италия, , 14:00 — REGNUM

«Милан» принял решение расстаться с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство клуба приняло окончательное решение продать 20-летнего вратаря в летнее межсезонье.

Причиной такого решение стало желание выручить максимально возможную сумму за игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года. Причём известно, что Доннарумма не намерен его продлевать.

Отмечается, что Доннарумма готов покинуть команду и присоединиться к ПСЖ, который ведёт переговоры о его трансфере. «Милан» хочет выручить за голкипера €50 млн.

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