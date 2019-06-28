Вашингтон, , 13:40 — REGNUM

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что ему поступают предложения о работе тренером. Об этом сообщает Sky Sports.

«Я прохожу тренерские курсы и, когда закончу играть, посмотрю, какие будут варианты. Мне уже поступило несколько предложений», — сказал Рунии.

33-летний форвард добавил, что у него есть варианты в Англии и США, где он сейчас выступает в составе клуба «Ди-Си Юнайтед».

Напомним, Ранее Уэйн играл за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе МЮ он стал пятикратным чемпионом Англии. В его активе Кубок Англии, три Кубка лиги, четыре Суперкубка Англии. Также он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

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