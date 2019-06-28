Торонто, Канада, , 13:21 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» продлил контракт с голкипером Майклом Хатчинсоном. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Торонто» заключил с Хатчинсоном однолетний контракт. Вратарь перешёл в «Торонто» из «Флориды Пантерз» в ходе сезона 2018/19. В составе «Мэйпл Лифс» голкипер провёл девять матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл переговоры с двумя клубами НХЛ — «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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