Колумбус, США, , 12:34 — REGNUM

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл переговоры с двумя клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что Панарин встретился с представителями «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кроме того, услугах нападающего также заинтересованы такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Ожидается, что с представителями этих клубов Панарин также встретится.

Напомним, ранее Панарин отказался от продления контракта с «Коламбус Блю Джекетс». С 1 июля он станет свободным агентом.

Читайте также: Источник: «Флорида» интересуется Бобровским и Панариным