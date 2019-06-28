Лас-Вегас, США, 28 июня 2019, 12:13 — REGNUM
Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье заявил, что нужно изменить мотивацию перед боем со Стипе Миочичем. Об этом сообщает MMA News.
«Нужно изменить мотивацию. Раньше я думал, что должен победить, чтобы стать чемпионом в двух весовых категориях. Теперь нужно защитить титул и во второй раз победить одного из сильнейших тяжеловесов всех времён», — сказал Кормье.
Ранее Кормье и Миочич уже проводили бой, в котором американец в первом раунде нокаутировал противника. Новый поединок состоится 17 августа.
Напомним, Кормье является чемпионом UFC в тяжёлом весе.