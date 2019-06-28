Лондон, , 11:26 — REGNUM

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье. Об этом сообщает The Mirror.

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

Отмечается, что главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер рассматривает Обамеянга в качестве замены форварду Ромелу Лукаку.

В сезоне 2018/19 Обамеянг сыграл за «Арсенал» в 36 матчах в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал пять результативных передач.

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