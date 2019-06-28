Роли, США, , 11:08 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» выкупил контракт нападающего Патрика Марло. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что форвард стал игроком «Харрикейнз» 22 июня в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс», за который он выступал с 2017 года.

При этом в «Каролине» не сумели убедить Марло остаться в клубе. Игрок заявил, что хотел бы вернуться в «Сан-Хосе Шаркс», за который играл с 1997 по 2017 год.

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