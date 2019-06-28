Каир, 28 июня 2019, 10:47 — REGNUM
Сборная Кении одержала победу над командой Танзании в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Футболисты сборной Танзании дважды выходили вперёд, отличились нападающие Симон Мсува и Мбвана Самата. В составе сборной Кении дубль оформил форвард Майкл Олунга, ещё один гол забил хавбек Джоханна Омоло.
На сегодняшний день сборная Кении набрала три очка и идёт на третьем месте в группе. Сборная Танзании занимает четвёртое место без набранных очков.
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