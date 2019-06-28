Сочи, Краснодарский край, , 10:34 — REGNUM

Хоккейный клуб «Сочи» обменялся хоккеистами с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Сочи» из СКА перешёл нападающий Денис Орлович-Грудков. В обратном направлении проследовал Даниил Мироманов.

Орлович-Грудков является воспитанником СКА. В матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он сыграл за СКА два раза. Прошедший сезон он провёл в «СКА-Нева».

На зимней Универсиаде в Красноярске Орлович-Грудков выиграл золотую медаль и стал лучшим бомбардиром сборной России, набрав 10 очков в шести матчах.

Даниил Мироманов провёл сезон 2018/19 в составе «Манчестер Монархс». Он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 40 (13+27) очков.

Читайте также: «Витязь» пополнил состав тремя хоккеистами СКА