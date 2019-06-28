Ливерпуль, Великобритания, , 10:07 — REGNUM

Полузащитник «Ливерпуля» Рафаэл Камашу перешёл в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

По информации Liverpool Echo, сумма трансфера составила £5 млн. Кроме того, в договоре прописана опция обратного выкупа игрока и выплаты 20% от суммы его последующей перепродажи.

Камашу играл в молодёжных составах «Спортинга» и «Манчестер Сити». С 2016 года выступал за «Ливерпуль», в основной команде которого провёл два матча не отметившись результативными действиями.

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