Мюнхен, Германия, , 09:51 — REGNUM

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Мартин Демикелис станет главным тренером молодёжной команды клуба (для игроков не старше 19 лет). Об этом сообщается на сайте клуба.

«Демикелис готов взять на себя важную роль в команде U19» , — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бывший нападающий команды Мирослав Клозе продолжит тренировать юношескую команду мюнхенского клуба U17.

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