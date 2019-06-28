Турин, Италия, 28 июня 2019, 09:39 — REGNUM
Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи может войти в тренерский штаб клуба. Об этом сообщает Tuttosport.
Отмечается, что Барцальи может стать помощником нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.
Напомним, Барцальи завершил карьеру в 2019 году, до этого он играл за туринский клуб с 2011 года и стал семикратным чемпионом Италии. Кроме того, он является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.
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