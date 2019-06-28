Валенсия, Испания, , 08:25 — REGNUM

«Валенсия» выкупит трансфер российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, «Валенсия» могла выкупить контракт Черышева за €7 млн по завершении срока аренды, однако удалось договориться с «Вильярреалом» о снижении цены до €5 млн.

Отмечается, что в «Вильярреале» не рассчитывали на Черышева в новом сезоне, поэтому приняли предложение.

Напомним, в сезоне 2018/19 Черышев играл за «Валенсию» на правах аренды. Он сыграл за клуб в 41 матче, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Читайте также: СМИ: «Валенсия» выбирает между Суаресом и Черышевым