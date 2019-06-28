Мадрид, , 08:04 — REGNUM

Бывший нападающий казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ESPN.

«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье», — сказал Домингес.

Он добавил, что мог играть ещё как минимум один сезон, поскольку в «Райо Вальекано» обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Лиге 1 чемпионата Испании, однако этого не произошло.

Напомним, Домингес играл за «Рубин» с 2004 по 2006 год, а также в 2009 году. В составе казанской команды он стал чемпионом России. В «Зените» он выступал с 2007 по 2009 год и выиграл чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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