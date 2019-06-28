Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 07:40 — REGNUM

Сборная Испании одержала победу над сборной Франции в полуфинале молодёжного чемпионата Европы (для игроков не старше 21 года). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл нападающий французской команды Жан-Филипп Матета, на 16-й минуте реализовавший пенальти. После этого забивали только испанские футболисты.

В составе испанской команды отличились полузащитник Марк Рока, форвард Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, а также хавбек Даниэль Ольмо и нападающий Борха Майораль.

Таким образом, сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы, в котором встретится с командой Германии, обыгравшей в полуфинале Румынию (4:2). Матч состоится 30 июня.